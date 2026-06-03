Matías Streitemberger fue reconocido por Talleres tras consagrarse campeón en España

El fútbol de María Juana sigue sumando motivos de orgullo. En los estudios de Radio María Juana recibimos la visita de Matías Streitemberger, joven futbolista surgido de las divisiones inferiores de Club Atlético Talleres, quien recientemente se consagró campeón con la Primera División Juvenil del Juventus Lloret de España.

Durante la entrevista, Matías compartió su experiencia en el fútbol europeo, el camino recorrido desde sus inicios en la institución albiazul y las sensaciones que le dejó la obtención de un nuevo título en una de las ligas juveniles más competitivas de la región donde se desempeña.

El pasado domingo, en la previa de una jornada deportiva en el estadio Pedro Molina, Club Atlético Talleres le rindió un merecido homenaje entregándole una camiseta institucional en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso, valores que lo acompañaron desde sus primeros pasos en la cantera del club hasta su presente en el fútbol español.

La dirigencia, entrenadores y simpatizantes destacaron el crecimiento deportivo y personal de Streitemberger, quien representa un ejemplo para los jóvenes futbolistas de la institución que sueñan con desarrollar una carrera en el exterior.

La consagración con el Juventus Lloret y el reconocimiento recibido en su club de origen marcan un momento especial en la trayectoria del jugador mariajuanense, que continúa llevando con orgullo el nombre de Talleres y de María Juana más allá de las fronteras argentinas.

Durante su paso por la radio, Matías agradeció el acompañamiento de su familia, de quienes fueron parte de su formación deportiva y de todas las personas que siguen apoyando su carrera desde la distancia, reafirmando su vínculo con el club que lo vio crecer futbolísticamente.