Maxi Cabrera, de MC Cuarteto, para ponerle todo el ritmo cuartetero a las Fiestas Patronales

Maxi Cabrera, integrante de MC Cuarteto, quien será uno de los protagonistas este sábado en el ciclo “Música Para Todos”, que se desarrollará en el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín como parte de las Fiestas Patronales de María Juana.

Cabrera adelantó que el grupo traerá un show cargado de clásicos y temas actuales del cuarteto, con el objetivo de hacer bailar a todo el público. Su propuesta, con el inconfundible ritmo cordobés, promete una noche de pura energía y diversión para vecinos y visitantes.

La jornada del sábado contará también con las actuaciones de Grupo Orígenes, con su repertorio folclórico, y Juli Retamozo y su banda, quienes ofrecerán una noche variada que combinará danzas, música tradicional y ritmos populares.

Los festejos continuarán el domingo con un abanico de propuestas para toda la familia: Dinamik Circo, Allá Ellos, Guille Benítez y el gran cierre a cargo de Chipote. Además, durante todo el fin de semana habrá un paseo de artesanos, un amplio patio de comidas y espacios de entretenimiento para los más pequeños, consolidando a las Fiestas Patronales como un verdadero punto de encuentro cultural y social en la región.