Media sanción del Senado al proyecto de ley tributaria de Santa Fe para 2024

El senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) participó de la sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia en la que se dio media sanción al Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (Mensaje 5.079/23), por medio del cual se establece la política tributaria que será aplicable en la Provincia de Santa Fe a partir del período fiscal 2024. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados de la Provincia.

Señala Calvo que “la propuesta contempla estabilidad tributaria para el sector Pymes y no incrementa la carga tributaria para las actividades de comercio, servicios, agropecuarias e industriales. Asimismo, se mantiene la aplicación del beneficio de reducción de alícuotas para los contribuyentes que desarrollen las actividades industriales en general, actividades industriales de transformación de cereales llevadas a cabo por empresas caracterizadas como “PyMES Santafesinas” y actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón, que vean incrementada su carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tributen. Estos beneficios se mantienen de la gestión de Omar Perotti”.

Cabe señalar que se ajustan los ingresos brutos anuales por debajo del cual las actividades industriales quedan exentan de ingresar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y se mantiene dentro de las exenciones a la actividad de las industrias lácteas únicamente si cumplen en forma conjunta determinadas condiciones.

Asimismo, en el proyecto de ley tributaria no se prevén incrementos en la construcción y el transporte. Si, se prevé aumento del 190 % en el impuesto Inmobiliario urbano, suburbano y rural y de la alícuota de Ingresos Brutos para sectores puntuales como servicios derivados de la comunicación, actividades financieras y casinos, buscando que los aumentos promedio de los impuestos de emisión se encuentren por debajo de la evolución inflacionaria del último año y con incentivos para los contribuyentes cumplidores.

Explica el legislador que “en relación a la Patente Única sobre Vehículos, no se ha realizado una variación de la alícuota, pero considerando que dicho tributo guarda una relación directa con las valuaciones de los vehículos, las cuales han experimentado en el corriente año incrementos importantes, se ha establecido un tope del 160 % para el incremento del año fiscal 2024 con relación al impuesto determinado para el corriente año fiscal. Ello a los fines de adecuar de alguna manera el valor de la Patente y contribuir a que los Municipios y Comunas no pierdan recursos. También el proyecto prevé de resultar necesario, respecto al Impuesto Patente Única sobre Vehículos e Impuesto Inmobiliario, un ajuste para el segundo semestre del año 2024, de acuerdo con índices inflacionarios. Dichas subas no afectarían a quienes hayan abonado el impuesto de manera anual”.

En cuanto a Impuesto de Sellos y Tasas, continuarán los beneficios de estabilidad fiscal que rigen desde 2018. No se prevén incrementos en las alícuotas, y sólo se actualizará el valor absoluto del módulo tributario a $ 4.20.

Respecto de Ingresos Brutos, no habrá modificaciones de alícuotas, excepto, para tres actividades. Se trata de servicios de comunicación (cable, telefonía fija), donde la alícuota se eleva del 4 al 5%. También, para la actividad financiera, y para casinos y juegos on line, la alícuota del 6,5% subirá al 10,5 %.

Señala Calvo que “en el impuesto Inmobiliario se propone que quienes estén al día tendrán el beneficio del descuento del 15 % entre las cuotas 1 y 5, y del 100 % de la cuota 6. Además, en el caso de Impuesto Inmobiliario y Patente única sobre Vehículos se propone una bonificación del 35 % para quienes realicen el pago anual anticipado y un 15 % para quienes abonen mediante débito automático en caja de ahorro o cuenta corriente.”

Es importante destacar que al igual que en el presente ejercicio económico, el producido de la totalidad del Impuesto Inmobiliario que se recaude durante el período fiscal 2024 se distribuirá el 60 % a las Municipalidades y Comunas y el 40 % a rentas generales.

Concluye el senador Calvo expresando que “cabe destacar la decisión del Gobierno Provincial que ha evaluado conveniente para la evolución de la economía provincial, y sus sectores productivos, continuar con una política fiscal de no aumentar la presión tributaria global en el marco del actual contexto económico del país, al igual como lo hizo el Gobernador Perotti en su gestión. Por ello quiero remarcar el rápido tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores y su aprobación, para dotar al Poder Ejecutivo de esta importante herramienta para llevar adelante su acción de gobierno.”