Media sanción en el Senado santafesino a un proyecto de Alcides Calvo para reforzar la seguridad en el uso de tarjetas

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley impulsado por el senador Alcides Calvo que busca mejorar la seguridad en el uso de tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de prevenir fraudes y proteger a los consumidores en las operaciones comerciales.

La iniciativa establece que, al momento de realizar pagos electrónicos, las tarjetas deberán ser manipuladas exclusivamente por sus titulares, quienes además deberán mantener control visual de toda la operación, desde el inicio hasta la emisión del comprobante. En esa línea, también se dispone que los dispositivos de cobro (posnet) estén ubicados en lugares visibles y accesibles dentro de los comercios, garantizando mayor transparencia en cada transacción.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la obligación para los comercios de verificar la identidad del titular de la tarjeta, corroborando la coincidencia entre los datos del plástico y el Documento Nacional de Identidad. Esta medida apunta a fortalecer los controles y reducir posibles irregularidades en el uso de medios de pago electrónicos.

Asimismo, la propuesta contempla la implementación de campañas de concientización, información y capacitación que estarán a cargo de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, promoviendo buenas prácticas tanto en comerciantes como en usuarios.

El proyecto también fija un plazo de 90 días para que los comercios adecuen sus sistemas de cobro y establece un régimen de sanciones progresivas para quienes incumplan la normativa, que incluye apercibimientos, multas y clausuras.

Al respecto, Calvo destacó que la iniciativa busca prevenir delitos como el skimming, una modalidad que permite la extracción ilegal de datos en puntos de venta, generando importantes perjuicios económicos a los usuarios.

Cabe recordar que esta propuesta ya había sido presentada anteriormente y había obtenido media sanción en el Senado, aunque perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. En esta nueva oportunidad, vuelve a tomar impulso con el objetivo de avanzar hacia su aprobación definitiva.

“Buscamos brindar mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales, reducir los reclamos por cobros indebidos y fortalecer los derechos de los consumidores en un contexto donde los medios de pago electrónicos son cada vez más utilizados”, concluyó el legislador.