Media sanción para el proyecto del senador Alcides Calvo que impulsa la incorporación de cartelería en sistema Braille en edificios públicos de la Provincia de Santa Fe

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por el senador provincial Alcides Calvo, cuyo objetivo es garantizar la accesibilidad, autonomía y plena inclusión de las personas con discapacidad visual mediante la incorporación de cartelería y señalización en sistema Braille en todos los edificios públicos provinciales.

La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en una instancia anterior (Expediente N.° 48723 JLL) y que luego perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados, fue reingresada por el legislador con el fin de retomar un compromiso fundamental con los derechos y la igualdad de oportunidades.

El proyecto establece que los edificios y oficinas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán exhibir información en Braille sobre la denominación y funciones de las dependencias, horarios de atención, diagramas de circulación, accesos, sanitarios y señalización en ascensores. Asimismo, en los espacios donde se realicen denuncias, se deberán ofrecer también formularios impresos en este sistema de lectura táctil.

Al respecto, el senador Calvo señaló que “hoy una persona con discapacidad visual enfrenta enormes barreras para orientarse dentro de un edificio público, desplazarse con autonomía o simplemente utilizar un ascensor. Este proyecto busca eliminar esas desigualdades y garantizarles independencia, seguridad y acceso real a la información, como se lo define en la nueva Constitución Provincial 2025 según artículo 13 de la misma”.

La propuesta se fundamenta en los principios de accesibilidad establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley Nacional N.º 26.378 y con jerarquía constitucional desde la Ley N.º 27.044. Este marco internacional insta a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar obstáculos, asegurar el acceso a la información y dotar a los edificios públicos de señalización en Braille y formatos accesibles.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, que deberá avanzar en la implementación y regulación de la ley dentro de los 180 días posteriores a su promulgación.

Finalmente, el proyecto invita a municipios y comunas de toda la provincia a adherir a esta normativa, ampliando así su alcance territorial y su impacto social.

“Estamos dando un paso más hacia una provincia más inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, concluyó el senador Calvo.