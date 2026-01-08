Melisa Poli habló en Comunicándonos sobre la actualidad y los proyectos del Club Atlético Talleres

En la mañana del programa Comunicándonos, Melisa Poli, vicepresidenta del Club Atlético Talleres, visitó el estudio de la radio para brindar detalles sobre la actualidad deportiva de la institución y los principales proyectos previstos a futuro.

Durante la entrevista, Poli destacó la continuidad y el fortalecimiento de las distintas disciplinas que se desarrollan en el club, entre ellas vóley competitivo, vóley recreativo, fútbol en divisiones inferiores y mayores, y patín, actividades que convocan a una gran cantidad de deportistas de la comunidad.

En cuanto a los proyectos, la vicepresidenta se refirió a la posibilidad de cerrar el playón deportivo, una obra pensada para mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, y permitir un mayor aprovechamiento del espacio durante todo el año.

Además, adelantó que se trabaja en la puesta en marcha de un gimnasio destinado a los deportistas del club, con el objetivo de acompañar la preparación física y seguir elevando el nivel de las distintas disciplinas.

Desde la dirigencia remarcaron que estos proyectos forman parte de un plan de crecimiento institucional que busca seguir fortaleciendo al Club Atlético Talleres como un espacio de formación deportiva, contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos.