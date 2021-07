MICRO 380: AGRADECIMIENTO

La pandemia y la Covid-19 complica todo. La educación no queda afuera. El internado de la Escuela de Educación Técnico Profesional 380 no puede recibir alumnos, y es por eso que muchos chicos que vienen a María Juana desde otras localidades se ven obstaculizados para viajar todos los días, ya sea por falta de medio de transporte como también de recursos o tiempo que permita asistir a clases. Sumado a ello la virtualidad se complica aún más ya que la mayoría de ellos no cuenta con la tecnología necesaria para un buen aprendizaje.



Y luego de pensar para “buscarle la vuelta al asunto”, se logró organizar algunas “burbujas” en el Hotel María Juana para que muchos de esos adolescentes puedan venir a estudiar.



Escuchalo a Alfredo Castelli contando esta linda noticia.