Miguel Álvarez fue presentado como nuevo jefe de la Comisaría Cuarta de María Juana

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio, la comunidad de María Juana pudo conocer al nuevo jefe de la Comisaría Cuarta, Miguel Álvarez, quien realizó su presentación oficial ante la sociedad a través de una entrevista.

Durante la charla mantenida con Mónica Barceló, el flamante responsable policial compartió detalles sobre su llegada a la localidad, su experiencia dentro de la fuerza y los principales lineamientos de trabajo que buscará implementar en esta nueva etapa.

La entrevista permitió a los vecinos comenzar a interiorizarse sobre el perfil del nuevo jefe y su compromiso con la seguridad de la comunidad, marcando así el inicio de su gestión al frente de la dependencia policial local.

Te puede interesar