En Show Deportivo conversamos con Miguel Duarte, quien recientemente anunció su salida de Sportivo Libertad de Estación Clucellas, poniendo fin a una etapa de diez años de trabajo en la institución. Durante la charla, repasó parte de su recorrido en el club, los momentos vividos, los logros alcanzados y el vínculo construido a lo largo de una década.

Duarte cerró un ciclo que comenzó en 2017, cuando llegó como jugador para integrar el plantel de Primera División. En aquel año formó parte del equipo que se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera C, Zona Centro, y posteriormente comenzó su camino como entrenador, al frente de las categorías Juvenil Mayor y Juvenil Menor del Grupo C.

En 2018, ya dedicado exclusivamente a la tarea de entrenador, asumió la conducción de la Escuelita de Fútbol y las Divisiones Inferiores, en un momento que también marcó el primer año de Sportivo Libertad en Primera B. Desde ese lugar, acompañó el crecimiento deportivo de la institución y logró los primeros títulos del club en esa categoría.

A lo largo de estos diez años, Duarte fue parte de distintos procesos futbolísticos, con equipos que supieron ser protagonistas y disputar campeonatos en diferentes divisiones. Sin embargo, su tarea no estuvo centrada únicamente en lo deportivo, sino también en la formación de jugadores, el acompañamiento de jóvenes y la transmisión de valores dentro del fútbol.

Su salida fue anunciada por Sportivo Libertad a través de sus redes sociales, donde la institución expresó su agradecimiento por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante todo este tiempo.

En Show Deportivo, Miguel Duarte compartió su experiencia, repasó una etapa importante de su carrera y habló de un ciclo que, más allá de los resultados y los títulos, dejó una marca en la institución de Estación Clucellas.

Una década de trabajo, fútbol y formación que llegó a su fin, pero que deja recuerdos y un camino recorrido junto a Sportivo Libertad.