Minimercado Cri Fer celebró sus 6 años de atención al público

En la mañana de la radio recibimos la visita de Cristian Huter, propietario de Minimercado Cri Fer, quien celebró junto a su familia y clientes los 6 años de atención al público en María Juana.

Este emprendimiento familiar nació con el objetivo de brindar un servicio cercano y de calidad, y con el paso del tiempo fue creciendo y consolidándose, convirtiéndose en un punto de referencia para los barrios del este de la localidad.

Cristian destacó el valor del trabajo en equipo y el acompañamiento de la comunidad, que permitió que el negocio se expandiera, generando empleo local y ofreciendo cada día una atención personalizada.

Con esfuerzo, compromiso y cercanía, Minimercado Cri Fer continúa escribiendo su historia en María Juana, reafirmando la importancia de los comercios de barrio como pilares del desarrollo comunitario.