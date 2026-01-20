Miramar de Ansenuza se prepara para la segunda edición del Festival de la Planchita

Miramar de Ansenuza será escenario el próximo domingo 8 de febrero de la segunda edición del Festival de la Planchita, un evento que combina identidad local, naturaleza y propuestas recreativas en el entorno único de la laguna Mar Chiquita, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

El festival tiene como eje central la tradicional práctica de “hacer la planchita”, una forma de flotar sobre el agua que se ve favorecida por las particulares condiciones de salinidad y flotabilidad de la laguna. Esta característica convierte a la experiencia en una actividad accesible y segura para personas de todas las edades, promoviendo el disfrute colectivo y el contacto directo con el entorno natural.

En esta nueva edición, los organizadores se proponen un objetivo ambicioso: batir el récord mundial de personas flotando juntas, con la intención de que Miramar de Ansenuza y la provincia de Córdoba queden registradas con una nueva marca a nivel internacional.

Además de la actividad principal en el agua, el festival ofrecerá una variada agenda en la costanera, con servicio de bufete, música a cargo de DJ, juegos recreativos, shows en vivo y otras propuestas pensadas tanto para el público local como para los visitantes.

El Festival de la Planchita es organizado por el Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita, con el acompañamiento de Radio Otros Nosotros y el apoyo de la Municipalidad de Miramar de Ansenuza. Para participar de la actividad central es necesaria la inscripción previa, que se realiza mediante un formulario en línea habilitado por la organización.

Con esta iniciativa, Miramar de Ansenuza continúa fortaleciendo su perfil como destino turístico y cultural, poniendo en valor su patrimonio natural y promoviendo eventos que invitan a vivir experiencias colectivas en un entorno verdaderamente único.