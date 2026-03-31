Misioneros uruguayos visitaron María Juana y compartieron su experiencia en la radio

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En la mañana de la radio, recibimos en el estudio miembros del Grupo Misionero del Colegio y Liceo San José de la Providencia, provenientes de Uruguay, quienes arribaron a María Juana el pasado viernes con el objetivo de llevar adelante una experiencia de encuentro y trabajo en la comunidad.

Durante la entrevista, los visitantes compartieron sus vivencias en la localidad, destacando el cálido recibimiento de los vecinos y la posibilidad de integrarse rápidamente a las actividades del pueblo. Además, relataron las distintas acciones que vienen desarrollando, enfocadas en el acompañamiento, la reflexión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La visita de estos misioneros no solo dejó una huella en quienes participaron de sus propuestas, sino que también permitió generar un espacio de intercambio cultural y humano, enriqueciendo a toda la comunidad de María Juana.

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