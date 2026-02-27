ML Ingesol impulsa soluciones de energía solar con impacto regional y nacional

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Marcelo Lenzi, titular de ML Ingesol, quien compartió la historia, el crecimiento y los desafíos de una empresa que se consolida en el sector de las energías solares renovables, desarrollando proyectos con fuerte impacto social y ambiental.

ML Ingesol es una empresa que ha logrado posicionarse como proveedora de importantes firmas a nivel regional y nacional, trabajando en sistemas de bombeo solar, energía solar térmica, estaciones solares y proyectos especiales. Además, aborda tanto iniciativas de gran consumo como el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas destinados al autoabastecimiento energético en viviendas, comercios e industrias.

Durante la entrevista, Lenzi destacó la importancia de apostar a tecnologías alternativas basadas en recursos renovables, no solo para enfrentar la crisis energética, sino también para avanzar hacia un modelo más sustentable y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la energía solar fotovoltaica y térmica se presenta como una de las soluciones más eficientes y limpias, permitiendo reducir costos a mediano y largo plazo, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y bajar significativamente la huella de carbono.

Entre los principales beneficios económicos, remarcó el ahorro en las facturas de electricidad y la previsibilidad en los costos energéticos, algo clave para familias y empresas. Desde el punto de vista ambiental, subrayó que cada instalación solar contribuye a la reducción de emisiones contaminantes y al cuidado de los recursos naturales.

La misión de ML Ingesol es brindar soluciones energéticas solares y de eficiencia energética en los ámbitos domiciliario, comercial e industrial, abarcando capacitación, diseño, fabricación, comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas que promuevan un consumo renovable, limpio y sostenible. Su visión es posicionarse como una empresa líder en el mercado solar argentino, ofreciendo soluciones innovadoras y de excelencia que respondan a las necesidades energéticas actuales y futuras.

Con proyectos en marcha en distintas zonas del país y una clara apuesta por la innovación, ML Ingesol se consolida como un actor clave en la transición hacia una matriz energética más sustentable.