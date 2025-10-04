Molino Victoria celebra 138 años de historia y tradición industrial

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Mauri Mainardi, representante de Molino Victoria S.A., quien compartió detalles sobre el aniversario número 138 de la reconocida empresa molinera, fundada en 1887 y con una trayectoria que la convirtió en un emblema de la producción regional.

Como parte de los festejos, la firma realizará una visita guiada por su planta industrial, con un cupo limitado de participantes que serán seleccionados mediante un sorteo a realizarse el próximo jueves 9 de octubre. Los interesados deben inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp con sus datos personales al número difundido por la empresa. El recorrido tendrá lugar a fines de octubre y permitirá conocer de cerca el funcionamiento y la historia de una de las compañías más tradicionales de la zona.

Mainardi resaltó que el aniversario es una oportunidad para valorar el camino recorrido y el esfuerzo de generaciones de trabajadores que hicieron posible que Molino Victoria siga vigente y en constante crecimiento. Además, destacó la importancia de abrir las puertas de la planta al público: “Queremos que la gente pueda ver cómo trabajamos y cómo mantenemos la calidad que nos caracteriza desde hace más de un siglo”.

Con esta propuesta, Molino Victoria no solo celebra su aniversario, sino que reafirma su compromiso con la comunidad y con la producción sustentable que la posiciona como referente en la industria molinera nacional.

