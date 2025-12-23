Molino Victoria S.A. abrió la búsqueda de un Supervisor de Planta Industrial en Nutrición Animal

La empresa Molino Victoria S.A. lanzó una convocatoria laboral para cubrir el puesto de Supervisor de Planta Industrial en Nutrición Animal, orientada a profesionales con experiencia, capacidad de liderazgo y compromiso con el trabajo en equipo.

La búsqueda está dirigida a personas proactivas, con habilidades para la supervisión y el manejo de personal, resolución de problemas y capacidad para trabajar bajo presión. El cargo tendrá a su cargo la programación de la producción, la planificación de necesidades de materias primas y la coordinación de despachos, además de la supervisión diaria de las tareas del personal asignado.

Entre las funciones principales se destacan el control del cumplimiento de los procedimientos bajo normas FSSC 22000, la verificación de especificaciones de producción, el control de formularios y registros del área, y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. También será responsabilidad del supervisor gestionar los pedidos de mantenimiento de los equipos del sector y alinearse a la misión, visión y políticas de la empresa.

En cuanto a los requisitos, Molino Victoria S.A. solicita experiencia comprobable mínima de tres años en puestos similares, edad mayor a 28 años (excluyente), formación terciaria y/o universitaria, y sólidos conocimientos en herramientas informáticas, condición excluyente para el cargo.

Los interesados deberán enviar su currículum vitae, consignando remuneración pretendida, al correo electrónico rrhh@molinosvictoria.com. La convocatoria representa una nueva oportunidad laboral dentro del sector industrial vinculado a la producción y nutrición animal, en una empresa con trayectoria en el rubro.

