Molino Victoria S.A. busca Ejecutivo Comercial de Harinas

Locales

La empresa Molino Victoria S.A., con sede en María Juana, abrió una convocatoria laboral para incorporar un Ejecutivo Comercial de Harinas a su equipo de ventas. Se trata de una posición estratégica que apunta a fortalecer el desarrollo comercial y ampliar el alcance de la compañía en distintas zonas.

Entre las principales responsabilidades se destacan la generación de nuevas oportunidades de negocio, la activación y desarrollo de cuentas, la atención y fidelización de clientes actuales, la promoción activa de productos y ofertas, y la gestión integral de ventas y cobranzas en la zona asignada.

La búsqueda está orientada a profesionales con experiencia en funciones comerciales, dominio de herramientas digitales, manejo intermedio o avanzado de Excel y marcada actitud proactiva. También se valora contar con movilidad propia y formación terciaria o universitaria. La residencia en María Juana o localidades cercanas es un requisito indispensable.

Los interesados deberán enviar su CV con remuneración pretendida al correo electrónico: rrhh@molinosvictoria.com.

