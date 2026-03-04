Multitudinaria marcha docente en María Juana

Una importante movilización se llevó a cabo en la plaza pública Plaza San Martín, donde docentes activos y pasivos autoconvocados marcharon en defensa de la educación pública y en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Foto: Mónica Barceló

De la convocatoria participaron educadores de María Juana y de localidades vecinas como San Vicente, Esmeralda, Sastre y Clucellas, entre otras. La concentración incluyó pancartas, banderas argentinas y consignas vinculadas a la situación salarial del sector, el impacto de la inflación en los ingresos y la necesidad de una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo.

La manifestación se dio en el marco del conflicto docente que atraviesa la provincia de Santa Fe, con reclamos vinculados a la discusión paritaria, condiciones laborales y el financiamiento educativo. En las últimas semanas, distintas asambleas y encuentros de trabajadores de la educación expresaron su preocupación por la pérdida salarial frente al contexto económico actual y la situación de los jubilados del sector.

Durante la jornada, los presentes recorrieron las calles céntricas en un clima pacífico pero firme en sus demandas. El acto culminó con todos los manifestantes entonando el Himno Nacional Argentino, en un cierre cargado de simbolismo y unidad.

La convocatoria volvió a poner en agenda local la situación educativa y dejó en claro la voluntad del sector docente de continuar visibilizando sus reclamos a través de acciones colectivas y democráticas.