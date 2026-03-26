Martín Almada dijo presente en el Desafío Brocheriano en Córdoba

El nadador Martín Almada participó de una exigente competencia de aguas abiertas en la localidad de Almafuerte, en el marco del Desafío Brocheriano, una de las pruebas más destacadas del calendario.

La actividad formó parte de la cuarta y última “batalla” del circuito Camino del Guerrero del Agua, que tuvo como escenario la imponente Playa Chic, a orillas del Lago Piedras Moras. Este cierre no solo marcó el final de la travesía anual, sino que también incluyó la ceremonia de premiación, donde se reconocieron a los ganadores de la jornada y a los mejores del campeonato en sus distintas categorías.

El evento combinó deporte, turismo y tradición, en una propuesta que busca honrar el legado del José Gabriel del Rosario Brochero, figura emblemática de la provincia de Córdoba.

El Lago Piedras Moras, alimentado por el río Calamuchita, ofrece un entorno natural privilegiado, con aguas amplias y serenas rodeadas de sierras bajas, lo que lo convierte en un lugar ideal para este tipo de competencias. En ese marco, la Playa Chic brindó el escenario perfecto para una jornada donde la resistencia física y la conexión con la naturaleza fueron protagonistas.

De esta manera, Martín Almada sumó una nueva experiencia en su recorrido deportivo, formando parte de un evento que reunió a nadadores de distintos puntos del país en un entorno único.