Nadia Castagno es nueva jugadora de Boca Juniors

Deportes

El vóley argentino continúa teniendo representantes de El Trébol en la élite nacional. En las últimas horas se confirmó que Nadia Castagno es nueva jugadora de Boca Juniors, club con el que firmó contrato por una temporada para afrontar las principales competencias del calendario 2026.

La voleibolista de 33 años integrará el plantel “xeneize” que disputará la Liga Nacional, el torneo más importante del país, y posteriormente el Torneo Metropolitano, uno de los certámenes de mayor nivel y exigencia del vóley argentino.

Castagno, conocida como “La Zurda”, llega a Boca con una trayectoria sólida y extensa en el alto rendimiento. Durante varias temporadas defendió los colores de San Lorenzo de Almagro, donde fue protagonista en distintos campeonatos. Además, disputó la Liga Nacional con CEF Nº5 de La Rioja, alcanzando las semifinales del certamen, y tuvo un paso por River Plate, donde compitió una temporada en la máxima categoría.

Formación en El Trébol

Nacida deportivamente en Club Atlético Trebolense, Nadia realizó allí todas sus divisiones inferiores. Posteriormente integró Selecciones Argentinas Juveniles, disputó tres Ligas Nacionales con Atlético San Jorge y, desde ese recorrido, dio el salto definitivo a los clubes más importantes del país.

Su llegada a Boca Juniors representa un nuevo y significativo desafío profesional, consolidándola como una jugadora de amplia experiencia dentro del vóley nacional y reafirmando, una vez más, el talento deportivo que surge desde El Trébol hacia las grandes ligas del país.

Te puede interesar

  • DE LOS INCIDENTES A GOLEAR A BOCA

    Oscar Lenzi, presidente de Patronato de Paraná dialogó con Mónica Barceló sobre los incidentes que sufrió el equipo de fútbol de su club, del triunfo…

  • CENTRO DE DADORES DE SANGRE

    Aníbal Domínguez, Presidente del Centro de Dadores Voluntarios de Sangre, dialogó con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre las renovaciones e inversiones del centro.

  • Balance de temporada de Talleres

    https://www.youtube.com/watch?v=7otKjnaoFB8 En Show Deportivo dialogamos con el presidente de la entidad del Barrio San Francisco, Joaquín Naz, quien dio detalles de lo que fue la…

  • FIN DE SEMANA DE PEREGRINACIÓN

    César Hernández nos contó como será la "Peregrinación Gaucha" a Santa Clara de Saguier el próximo fin de semana. Escuchalo con los detalles en la…

  • DE CAMPAMENTO

    Analía Campanero y Erica Rassetto contaron detalles de la organización de un campamento educativo interdisciplinario en Coronda con alumnos de la Escuela José Manuel Eesopi…