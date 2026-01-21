El vóley argentino continúa teniendo representantes de El Trébol en la élite nacional. En las últimas horas se confirmó que Nadia Castagno es nueva jugadora de Boca Juniors, club con el que firmó contrato por una temporada para afrontar las principales competencias del calendario 2026.

La voleibolista de 33 años integrará el plantel “xeneize” que disputará la Liga Nacional, el torneo más importante del país, y posteriormente el Torneo Metropolitano, uno de los certámenes de mayor nivel y exigencia del vóley argentino.

Castagno, conocida como “La Zurda”, llega a Boca con una trayectoria sólida y extensa en el alto rendimiento. Durante varias temporadas defendió los colores de San Lorenzo de Almagro, donde fue protagonista en distintos campeonatos. Además, disputó la Liga Nacional con CEF Nº5 de La Rioja, alcanzando las semifinales del certamen, y tuvo un paso por River Plate, donde compitió una temporada en la máxima categoría.

Formación en El Trébol

Nacida deportivamente en Club Atlético Trebolense, Nadia realizó allí todas sus divisiones inferiores. Posteriormente integró Selecciones Argentinas Juveniles, disputó tres Ligas Nacionales con Atlético San Jorge y, desde ese recorrido, dio el salto definitivo a los clubes más importantes del país.

Su llegada a Boca Juniors representa un nuevo y significativo desafío profesional, consolidándola como una jugadora de amplia experiencia dentro del vóley nacional y reafirmando, una vez más, el talento deportivo que surge desde El Trébol hacia las grandes ligas del país.