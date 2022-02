NENE AVALOS

Juan Alberto Avalos de una intensa vida artística en su provincia, Mendoza, y en el mundo. El Grupo Markama es sin dudas la fuente de su vida profesional y personal. Un músico que trascendió las fronteras y sigue vigente.



Markama, inició en 1975 hasta que en 1998 decide hacerse lugar como solista para emprender nuevos desafíos. Siempre aprendió a tocar instrumentos nuevos pensando en hacer pequeños tramos en determinadas canciones para hacer la segunda y pensando en la banda, que cambió todo el tiempo la formación. Empezaron con siete integrantes y al segundo show ya eran nueve. Ese grupo fue un hito en su vida y cuando la dejó descubrió que la mitad de su vida la había pasado allí.



Un músico exquisito y un hombre sencillo de múltiples apodos. “Mi papá decía que si nacía un nene y no una nena quería un Policarpio y por eso me dicen Poli. Los apodos me sirven para identificar de donde me conocen. En la escuela me decían caballo y en la Colimba me decían Perón”.



Escuchalo en ADN Argentino con Gabriel Gallo.