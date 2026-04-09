Newcom: Atlético María Juana celebra su segundo aniversario con un gran encuentro recreativo

AtléticoLocales

El newcom sigue creciendo en María Juana y este domingo 12 de abril tendrá una jornada muy especial. Desde las 8 de la mañana, en el gimnasio “Edgar ‘Nenito’ Rivolta”, se llevará a cabo un encuentro recreativo para celebrar el segundo aniversario de esta disciplina en el Club Atlético María Juana.

La actividad contará con la participación de numerosos equipos de la región, en lo que promete ser una verdadera fiesta deportiva. Entre las delegaciones invitadas estarán Águilas de Frontera, Alumni (con dos equipos), Ave Fénix de Brinkmann, Trebolense, Gladiadores del Sauce de Sauce Viejo, Olímpicos de Freyre, Rebeldes de Morteros, San Jerónimo Norte, Colonia Marina y Newstars del propio C.A.M.J., también con dos equipos.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que no solo promueven la actividad física, sino también la integración, el compañerismo y el disfrute del deporte en un ambiente recreativo.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los representantes locales y ser parte de una jornada que promete emoción, encuentros y celebración por estos primeros dos años de crecimiento del newcom en la institución.

Te puede interesar

  • MARIA JUANA A COSQUÍN

    En la mañana de Comunicándonos, Mónica Barceló dialogó con Julieta Espinosa quien viajó a Cosquín con la delegación de Sastre (liceo) además junto a Romina…

  • MARIA JUANA AVANZA

    Sandra Gaido, presidente comunal de María Juana pasó por la mañana de la radio a anunciar las obras finalizadas en la localidad y proyectos que…

  • Ciclistas unieron María Juana con Villa Carlos Paz

    Cachito Cattaneo y Alberto Moyano, ciclistas de María Juana, recorrieron 713 kilómetros en bicicleta uniendo María Juana con Villa Carlos Paz. Los recibimos en el…

  • ADORNEMOS MARÍA JUANA

    Malvina Marquese desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana nos contó que están recolectando diferentes elementos para confeccionar adornos para decorar…

  • El Newcom crece en María Juana y zona

    El Newcom o vóley adaptado es una disciplina para personas mayores y gracias a la combinación de movimiento, gimnasia y juego, muchos adultos mueven sus…