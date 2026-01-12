Nick Cassidy asegura la primera victoria de Citroën en la Fórmula E en Ciudad de México

Nick Cassidy, de Citroën Racing, remontó 12 posiciones en una actuación calculada y perfecta para imponerse a Edoardo Mortara (Mahindra Racing) y al campeón vigente Oliver Rowland (Nissan), logrando la victoria apenas en la segunda carrera del gigante francés en el Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

MEXICO CITY, MEXICO – JANUARY 10: Race winner Nick Cassidy of New Zealand and Citroen Racing, Second placed Edoardo Mortara of Italy and Mahindra Racing and Third placed Oliver Rowland of Great Britain and Nissan Formula E Team celebrate on the podium during the Mexico City E-Prix at Autodromo Hermanos Rodriguez on January 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/LAT Images)

Cassidy es un especialista en elegir exactamente el momento justo para atacar y aprovechar los dos impulsos de potencia de 50 kW con tracción total del MODO ATAQUE de la Fórmula E, y el E-Prix de Ciudad de México 2026 fue apenas el último ejemplo de muchos en la era GEN3.

El neozelandés llevó su Citroën hasta la victoria tras abrirse paso entre el pelotón para conseguir su cuarta victoria en cinco carreras y la primera de la marca francesa en la Fórmula E, resistiendo una fuerte presión de Mortara, que dejó para más tarde su activación del MODO ATAQUE.

Cassidy logró aguantar el primer lugar para sumar más trofeos tras su tercer puesto en la apertura de temporada en São Paulo, con Mortara también teniendo los espejos llenos del campeón Rowland en la amplia curva final, mientras los cinco primeros cruzaban la meta separados por menos de un segundo.

Taylor Barnard había tenido la mejor largada, forzando al poleman Sébastien Buemi (Envision Racing) a cometer un error defensivo en la curva 1. El joven británico lideró en la primera vuelta en su intento por convertirse en el ganador más joven de la historia de la categoría, pero fue perdiendo posiciones dentro del top seis y finalmente terminó cuarto, en una actuación meritoria, superando a Dennis justo sobre la línea de llegada.

Dennis finalizó quinto, por delante de Pascal Wehrlein, de Porsche.

Pepe Martí (CUPRA KIRO) superó una penalización de 60 puestos y un Stop/Go impuesto por reparaciones tras su fuerte accidente en São Paulo para conseguir sus primeros puntos con un soberbio séptimo lugar, por delante de Jean-Éric Vergne con el otro Citroën, Nico Müller (Andretti) y Norman Nato (Nissan).

Todo ello permitió a Cassidy liderar el campeonato de pilotos con 40 puntos, frente a los 36 de Dennis y los 34 de Rowland. Citroën lidera el campeonato de equipos por delante de Andretti por 44 a 36 puntos. En el Mundial de Constructores, Stellantis tiene una ventaja de siete puntos sobre Porsche.

Así se desarrolló la carrera…

Barnard largó muy bien y forzó a Buemi a maniobras defensivas para mantener el liderato. El suizo parecía haberlo conseguido, pero se pasó de frenada en la curva 1 y le regaló la punta al piloto de DS PENSKE, con Mortara y Müller siguiéndolo. Buemi, finalmente, cayó hasta la 18ª posición.

Wehrlein, que marchaba octavo, fue el primero en activar su primero de los dos MODO ATAQUE obligatorios de 50 kW de cuatro minutos.

Mientras tanto, en la vuelta 5, Mortara presionó a Barnard por el liderato en la curva 1, con Müller siguiéndolo. Wehrlein aprovechó su impulso para superarlos también y luego adelantó a su compañero Müller en la horquilla un par de curvas más tarde, tomando el liderato en el Foro Sol.

Wehrlein lideraba a Mortara, Müller, Dennis, Barnard, Günther, Evans, Ticktum, Rowland y da Costa en la vuelta 6.

Da Costa y Maloney, décimo y 17º respectivamente, fueron los siguientes en activar el MODO ATAQUE en la vuelta 8, mientras el resto del pelotón esperaba. En la vuelta 9, Müller superó a Mortara por el segundo puesto en la curva 1 y luego adelantó a su compañero para quedarse con la punta en la horquilla, con Porsche jugando en equipo en el escenario de su primera victoria y doblete en la temporada 8.

En la vuelta 11 el ritmo comenzó a incrementarse. Jake Dennis, ganador en São Paulo, era séptimo con un 0,5% más de energía que el resto del top 10. En la curva 1 de la vuelta 12, da Costa cayó del cuarto al sexto puesto tras haber ganado posiciones bajo MODO ATAQUE.

Mortara volvió a liderar, seguido por Müller, Ticktum, Wehrlein, Barnard, da Costa, Dennis, Günther, Evans y Rowland, con un dato llamativo: cuatro autos con tren de potencia Porsche en las cinco primeras posiciones.

La lucha en el límite de los puestos puntuables se intensificó en la mitad de carrera. En la vuelta 17, Oliver Rowland, con el Nissan, parecía el mejor posicionado en energía, con entre un 2% y un 4% más que el resto, y activó su primer MODO ATAQUE.

Pero fue un mal momento. Se decretó un Full Course Yellow por el abandono del Mahindra de Nyck de Vries, lo que hizo que el MODO ATAQUE de Rowland se consumiera bajo neutralización. Al mismo tiempo, da Costa evitó a Barnard y se fue al pasto en la horquilla.

La carrera se relanzó en la vuelta 22 con Müller, Mortara, Wehrlein, Barnard, Dennis, Evans, Ticktum, da Costa y Rowland en el top 10.

Varios pilotos se tocaron en la horquilla cuando el pelotón se compactó. Vergne, da Costa y Günther fueron los más comprometidos en la vuelta 26.

Con muchos aún sin haber utilizado el MODO ATAQUE en la punta, Evans fue el primero en moverse y rápidamente se abrió paso hasta el frente del pelotón en la vuelta 27, superando al entonces líder Müller, que frenó demasiado tarde defendiendo en la horquilla.

Mortara, Cassidy y Müller activaron luego sus impulsos de 50 kW. Perofue Cassidy quien eligió mejor el momento, con energía disponible y un solapamiento de MODO ATAQUE, para tomar el liderato en la vuelta 30.

Dennis fue el siguiente en avanzar, en la vuelta 32. Su ingeniero le informó que tenía una vuelta extra de energía respecto a los líderes y logró llegar hasta el tercer puesto, aunque no pudo superar a Mortara, que defendió con firmeza, permitiendo que Cassidy se escapara 1,3 segundos.

Desde allí, parecía que la carrera estaba en manos de Cassidy, que había ganado 12 posiciones desde su lugar de largada. Mortara era su principal amenaza, con dos minutos más de MODO ATAQUE para intentar alcanzarlo.

Con los diez primeros usando el MODO ATAQUE, el campeón Rowland superó a Müller y Dennis de una sola maniobra para colocarse tercero en la curva 1 de la vuelta 35, aunque Dennis recuperó la posición media vuelta después.

Los cinco primeros estaban separados por menos de medio segundo al pasar por el estadio en la vuelta 36. Rowland volvió a adelantar a Dennis para quedarse con el último lugar del podio y, con el MODO ATAQUE de Mortara agotándose, no pudo superar a Cassidy por el liderato. Una gran defensa de uno de los maestros de la Fórmula E en la era GEN3.

Cassidy resistió con autoridad para cruzar primero la meta por delante de Mortara y Rowland, logrando la primera victoria de Citroën en la Fórmula E en apenas su segunda participación.

La temporada 12 de la Fórmula E continuará el 31 de enero con el E-Prix de Miami.