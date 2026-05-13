Nicolás Urquía habló en Radio María Juana sobre la prueba de jugadores de River Plate en Talleres

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Nicolás Urquía, uno de los captadores oficiales de Club Atlético River Plate, quien brindó detalles sobre la importante jornada de captación de futbolistas que se realizará en María Juana.

La actividad tendrá lugar el miércoles 13 de mayo desde las 16:00 horas en las instalaciones del Club Atlético Talleres de María Juana y estará destinada a jugadores de las categorías 2012 a 2019.

Durante la entrevista, Urquía destacó la importancia de este tipo de pruebas para descubrir jóvenes talentos del interior del país y brindarles la posibilidad de mostrar sus condiciones futbolísticas ante uno de los clubes más importantes de Argentina y Sudamérica. Además, explicó cómo será la metodología de trabajo durante la jornada y el perfil de jugadores que buscan para las divisiones inferiores del club millonario.

La prueba contará también con la presencia del captador oficial Lautaro Goicouria y genera gran expectativa en María Juana y toda la región, ya que muchos chicos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única vinculada al fútbol profesional.

Desde la organización recordaron que quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con Federico Colombo al 3406-421161 o con Melisa Poli al 3406-458311.