Nosotras también estuvimos: la historia silenciada de las enfermeras en la Guerra de Malvinas

El documental argentino Nosotras también estuvimos reconstruye una de las páginas menos conocidas de la Guerra de Malvinas de 1982: el rol que desempeñaron las enfermeras militares durante el conflicto del Atlántico Sur.

Cuando se habla de Malvinas, el foco suele centrarse en los combates, las decisiones políticas o los soldados que estuvieron en las islas. Sin embargo, en el continente argentino también se vivía la guerra. En hospitales militares y centros sanitarios estratégicos, decenas de mujeres profesionales de la salud recibían y asistían a los jóvenes combatientes que regresaban heridos.

El documental reúne testimonios directos de aquellas enfermeras que, en muchos casos, eran muy jóvenes en ese momento. Ellas narran las extensas jornadas de trabajo, el impacto de atender a soldados con graves heridas físicas y el desafío emocional de acompañar situaciones límite. Además, describen el clima de incertidumbre y tensión que atravesaba al país en plena dictadura militar.

Uno de los ejes centrales de la producción es el largo proceso de invisibilización que siguió al conflicto. Durante años, estas mujeres no fueron reconocidas formalmente como partícipes del conflicto bélico, pese a haber cumplido funciones esenciales dentro del sistema sanitario militar. El documental expone ese reclamo de reconocimiento y la necesidad de integrar sus historias al relato oficial sobre Malvinas.

Más allá de la reconstrucción histórica, la película propone una mirada con perspectiva de género, ampliando el concepto tradicional de “combatiente” e incorporando el trabajo sanitario como parte del entramado humano de la guerra. El relato no busca sólo informar, sino también generar memoria colectiva y abrir un espacio de reflexión sobre el lugar de las mujeres en la historia argentina reciente.

Nosotras también estuvimos se convierte así en un aporte fundamental para comprender que la Guerra de Malvinas no se vivió únicamente en el frente de batalla, sino también en cada sala de hospital, en cada guardia nocturna y en cada gesto de cuidado hacia quienes volvían marcados por la guerra.