Nueva etapa de capacitación: comenzaron los cursos del CECLA “3 de Junio” en María Juana

La localidad de María Juana vive un nuevo impulso en materia educativa con el inicio de las clases de la Extensión Áulica CECLA “3 de Junio”, que este año presenta tres propuestas de formación orientadas a la capacitación laboral: Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, Auxiliar en Electricidad Domiciliaria e Informática en Tareas Administrativas.

En el comienzo de las actividades, la presidente comunal Zulma Maciel participó del encuentro con los estudiantes del curso de Informática en Tareas Administrativas, que se desarrolla en la EESOPI N.º 8143 José Manuel Estrada. Allí brindó unas palabras de bienvenida y destacó el valor de estas propuestas educativas que permiten a los vecinos adquirir conocimientos y herramientas útiles para su desarrollo personal y laboral.

Desde la administración comunal señalaron que este tipo de iniciativas buscan ampliar las oportunidades de capacitación en la comunidad, promoviendo la formación profesional y acompañando a quienes deciden apostar por el aprendizaje.

La puesta en marcha de esta extensión áulica reafirma el compromiso con la educación y la generación de nuevas oportunidades para los habitantes de la localidad.