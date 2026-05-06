Nueva etapa en Brown con un tridente surgido desde el club

El fútbol superior del Club Atlético Brown de San Vicente inicia una nueva etapa tras la desvinculación del entrenador Fernando Gaitán. En este nuevo proceso, la conducción del plantel quedará en manos de un cuerpo de trabajo conformado por nombres propios de la institución: Leo Leurino, Román Jaime y Nicolás Falco.

Con un fuerte sentido de pertenencia y conocimiento del club, el nuevo tridente asume el desafío con un mensaje claro desde el inicio: trabajo, respeto y responsabilidad. Sobre esos pilares, Brown buscará recuperar su identidad futbolística, sostener lo construido en la última temporada y continuar siendo protagonista dentro de la competencia.

Transición y reestructuración

Mientras este nuevo equipo toma las riendas del plantel superior, la dirigencia del Club Atlético Brown de San Vicente ya se encuentra abocada a la búsqueda de un reemplazante definitivo para el cuerpo técnico, en el marco de un proceso de reorganización.

Por otra parte, se confirmó que el preparador físico Maximiliano Fagnola dejará su cargo por motivos familiares. Desde la institución destacaron su compromiso y profesionalismo durante su ciclo, agradeciendo el trabajo realizado.

En medio de este contexto de cambios, el club apuesta a la unidad y al trabajo colectivo para afrontar lo que viene. Con una base consolidada y una identidad marcada, “La Verde” buscará seguir siendo protagonista, apoyándose en el sentido de pertenencia y la confianza en su gente.

Próximamente se esperan novedades en cuanto a la conformación definitiva del cuerpo técnico, en una etapa que ya comenzó a escribirse con nombres propios y el respaldo de toda la institución.