Natali Monterrosa se suma al equipo: talento internacional y experiencia global en nuestro medio

En la jornada de hoy presentamos en la radio a una nueva integrante de nuestro equipo: Natali Monterrosa, periodista y productora reconocida internacionalmente, quien a partir de ahora compartirá con nuestra audiencia su conocimiento, experiencia y mirada profesional sobre el turismo y los viajes alrededor del mundo.

(Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

Monterrosa cuenta con una destacada trayectoria en medios de comunicación globales y producción de contenido, lo que la ha llevado a ser galardonada con prestigiosos reconocimientos, entre ellos un Premio Peabody y tres premios Emmy®. Su labor se ha consolidado especialmente en el ámbito del turismo, donde se ha especializado en narrativas de destinos, cobertura periodística internacional y el desarrollo de proyectos culturales y turísticos que conectan marcas, lugares y audiencias.

Con casi dos décadas de experiencia y una sólida carrera construida desde la producción audiovisual, la investigación y la comunicación estratégica, Natali se define por su capacidad para transformar información y experiencia en historias enriquecedoras, inspiradoras y humanas. Su sello profesional se basa en generar contenidos que despiertan sentido de pertenencia, emoción y curiosidad por descubrir el mundo, destacando la diversidad cultural y las experiencias inolvidables.

La incorporación de Natali Monterrosa como colaboradora representa un nuevo paso para nuestro medio, ampliando horizontes y brindándole a nuestra audiencia la posibilidad de acceder a información de calidad, abordada desde una mirada global y profundamente profesional.

Bienvenida Natali. Un orgullo que formes parte de este proyecto.

Más sobre Natali https://www.linkedin.com/in/natalimonterrosa/

