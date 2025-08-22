Nueva maquinaria para el obrador comunal de María Juana

La Comuna de María Juana incorporó una mini pala cargadora Toolking modelo TKR930E a su parque de maquinarias, con el objetivo de optimizar los trabajos de mantenimiento y obras en la localidad.

La adquisición se concretó a través de la Ley N° 12.385 – Fondo de Obras Menores, en una gestión iniciada a principios de febrero. Con una inversión de $52.500.000, la nueva herramienta ya se encuentra operativa y disponible para las tareas que diariamente lleva adelante el obrador comunal.

Desde la gestión comunal destacaron que esta incorporación representa un paso más para seguir mejorando los servicios y la infraestructura de María Juana, aportando mayor eficiencia y rapidez a las labores que benefician a toda la comunidad.