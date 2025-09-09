Nuevos seminarios de arte en el taller Artística Todo Diseño

En los estudios de la radio recibimos la visita de Yanina Yovaldi, referente de Todo Diseño, quien compartió detalles sobre los nuevos seminarios que se dictan en su taller Artística Todo Diseño.

El próximo sábado 4 de octubre, Artística Todo Diseño abrirá sus puertas para una nueva jornada de seminarios de arte y diseño, pensados para quienes buscan aprender técnicas innovadoras y disfrutar de la creatividad en comunidad.

La propuesta incluye tres encuentros con materiales incluidos:

9 hs : Puff trenzado.

14 hs : Alfombra circular en estopa, un seminario de dos horas ideal para realizar piezas decorativas únicas.

: Alfombra circular en estopa, un seminario de dos horas ideal para realizar piezas decorativas únicas. 17 hs: Jabones artesanales naturales, con la técnica de saponificación, donde los participantes podrán elaborar productos cuidados y personalizados.

Los seminarios estarán a cargo de Yanina Yovaldi, profesora con máster en mix media y especialista en pintura decorativa. La actividad está destinada tanto a principiantes como a quienes ya tienen experiencia, brindando un espacio de aprendizaje, creación y disfrute.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse al local de Santa Fe 447 o realizar consultas de manera privada. Se solicita seña para la reserva del lugar.

Los seminarios están pensados tanto para quienes se inician en el mundo artístico como para quienes desean perfeccionarse, ofreciendo un lugar de encuentro donde la expresión, el aprendizaje y la pasión por el arte se unen en cada proyecto.