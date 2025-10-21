Octubre Rosa: Laura Allasia compartió su testimonio y un mensaje de esperanza en la lucha contra el cáncer de mama

En el marco de la campaña de concientización por el Octubre Rosa, mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, en la mañana de Comunicándonos dialogamos con la doctora Laura Allasia, médica especialista en pediatría, quien destacó la importancia de realizar controles periódicos y chequeos preventivos para detectar a tiempo esta enfermedad.

Durante la entrevista, Laura no solo brindó información médica y recomendaciones para el cuidado de la salud, sino que también compartió su experiencia personal, contando con gran entereza que actualmente transita un proceso de tratamiento oncológico. Relató cómo fue su diagnóstico, cómo enfrenta día a día el tratamiento y transmitió un mensaje lleno de esperanza, optimismo y fortaleza para todas las personas que atraviesan la misma situación.

“La detección temprana salva vidas”, remarcó Allasia, subrayando la relevancia de los controles mamarios anuales, las mamografías y la autoexploración. Su testimonio, sincero y valiente, se suma a la campaña de concientización que busca visibilizar, acompañar y derribar temores en torno a una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas posibilidades de curación.

Una charla cargada de empatía, profesionalismo y humanidad, que invita a toda la comunidad a cuidarse, prevenir y acompañar.