Opciones de viajes para el verano 2025-2026 con “De la Gran Italia Viajes 2”

En la mañana de Comunicándonos conversamos con Estefanía Rinero, representante de la empresa “De la Gran Italia Viajes 2”, quien presentó las diversas propuestas de viajes y vacaciones disponibles para la temporada de verano 2025-2026.

La empresa ofrece alternativas tanto dentro de nuestro país como en destinos internacionales, adaptadas a diferentes gustos y presupuestos. Rinero destacó la posibilidad de planificar con anticipación, aprovechando promociones y facilidades de pago, para que cada familia pueda organizar sus vacaciones de la mejor manera.

Además, Rinero contó que recientemente realizó una capacitación en Brasil sobre turismo, donde incorporó nuevas herramientas y conocimientos que permitirán ampliar y mejorar la oferta de viajes, garantizando experiencias de mayor calidad para los clientes.