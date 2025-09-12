Orgullo mariajuanense: Luna Bailone entre los 100 mejores trabajos del Concurso Balseiro

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Luna Margarita Bailone Ledezma, alumna de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana, quien logró posicionarse entre los cien mejores trabajos a nivel nacional en el prestigioso Concurso Beca Instituto Balseiro 2025, destinado a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

El certamen, organizado por el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), busca estimular la investigación y la creatividad en jóvenes con vocación científica. En esta edición, Luna presentó un trabajo titulado “Mientras la IA corre, la humanidad camina: la ética en tiempos de revolución tecnológica”, donde reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la ciencia y la educación, resaltando la necesidad de un enfoque ético y humanista.

Por la calidad y originalidad de su propuesta, la estudiante recibió un diploma de reconocimiento por parte de las autoridades del Instituto Balseiro. Este logro no solo destaca el talento y compromiso de Luna, sino también el acompañamiento del equipo docente de la EESOPI, en especial de la profesora Guillermina García, quien guió el proceso de investigación.

Desde la institución resaltaron la importancia de que los jóvenes se involucren en problemáticas globales y felicitaron a Luna por representar con excelencia a la escuela y a la comunidad.

