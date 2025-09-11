Orgullo para la EESOPI N° 8143: Luna Bailone se destacó en el Concurso Beca Instituto Balseiro

Lo ÚltimoLocales

La comunidad educativa de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana celebra con orgullo el logro de la estudiante Luna Margarita Bailone Ledezma, quien consiguió posicionarse entre los cien mejores trabajos a nivel nacional en el Concurso Beca Instituto Balseiro 2025, destinado a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

El certamen, organizado por el prestigioso Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), busca estimular la investigación y la creatividad en jóvenes con vocación científica. En esta edición, Luna presentó un trabajo de gran actualidad titulado:
“Mientras la IA corre, la humanidad camina: la ética en tiempos de revolución tecnológica”, donde reflexiona sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad, la ciencia y la educación, y la necesidad de abordar los avances tecnológicos desde una perspectiva ética y humanista.

Por la calidad y originalidad de su producción, Luna recibió un diploma de reconocimiento otorgado por las autoridades del Instituto Balseiro, un gesto que reafirma la excelencia del trabajo realizado. Este logro no solo enaltece a la estudiante, sino también al equipo docente de la institución, especialmente a la profesora Guillermina García, quien acompañó y guió este proceso de investigación.

Desde la EESOPI destacan la importancia de que los jóvenes se involucren en temas de actualidad global, aportando miradas críticas y comprometidas con el futuro. “Felicitaciones Luna por tu participación en este prestigioso concurso, y gracias a la profe Guillermina por impulsar estas valiosas iniciativas”, expresaron desde la institución.

Te puede interesar

  • LA LOCURA EN EL CINE

    Durante algo más de un siglo el cine ha aportado bastante material al conocimiento y al desconocimiento del loco y de la locura. El cine…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • Sexualidad: La sexualidad en el puerperio

    https://youtu.be/7b1qcbyds54 El puerperio es el período que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación. Luego de la consulta de…

  • LA MUSICA EN EL CINE

    PARA ENTENDER OTRA PARTE DE LA BANDA DE SONIDO EL EDITOR MUSICAL, por Elina Suarez Hemos abordado la música miles de veces, pero nunca como…

  • ¿CÓMO SERÁ EL CENSO EN LA REGIÓN?

    Marcela Maniás es la encargada de organizar el Censo 2022 en gran parte de la región y nos contó en Comunicándonos como se desarrollará.Escuchala junto…