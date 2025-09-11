Orgullo para la EESOPI N° 8143: Luna Bailone se destacó en el Concurso Beca Instituto Balseiro

La comunidad educativa de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana celebra con orgullo el logro de la estudiante Luna Margarita Bailone Ledezma, quien consiguió posicionarse entre los cien mejores trabajos a nivel nacional en el Concurso Beca Instituto Balseiro 2025, destinado a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

El certamen, organizado por el prestigioso Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), busca estimular la investigación y la creatividad en jóvenes con vocación científica. En esta edición, Luna presentó un trabajo de gran actualidad titulado:

“Mientras la IA corre, la humanidad camina: la ética en tiempos de revolución tecnológica”, donde reflexiona sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad, la ciencia y la educación, y la necesidad de abordar los avances tecnológicos desde una perspectiva ética y humanista.

Por la calidad y originalidad de su producción, Luna recibió un diploma de reconocimiento otorgado por las autoridades del Instituto Balseiro, un gesto que reafirma la excelencia del trabajo realizado. Este logro no solo enaltece a la estudiante, sino también al equipo docente de la institución, especialmente a la profesora Guillermina García, quien acompañó y guió este proceso de investigación.

Desde la EESOPI destacan la importancia de que los jóvenes se involucren en temas de actualidad global, aportando miradas críticas y comprometidas con el futuro. “Felicitaciones Luna por tu participación en este prestigioso concurso, y gracias a la profe Guillermina por impulsar estas valiosas iniciativas”, expresaron desde la institución.