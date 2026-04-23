Oscar Bocha Born palpita el cruce ante Atlético María Juana en una nueva fecha del Apertura

En Show Deportivo dialogamos con Oscar “Bocha” Born, director técnico de Club Sportivo Roca, en la previa del partido que su equipo disputará este viernes frente a Club Atlético María Juana, por una nueva fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El entrenador anticipó un encuentro exigente, destacando el nivel del rival y la importancia de sumar en esta instancia del campeonato. Además, se refirió al trabajo que viene realizando el plantel durante la semana, enfocado en ajustar detalles y llegar de la mejor manera al compromiso.

Sportivo Roca buscará hacerse fuerte en esta fecha, en un torneo que se presenta competitivo y donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por los primeros puestos.