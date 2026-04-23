Oscar Bocha Born palpita el cruce ante Atlético María Juana en una nueva fecha del Apertura

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En Show Deportivo dialogamos con Oscar “Bocha” Born, director técnico de Club Sportivo Roca, en la previa del partido que su equipo disputará este viernes frente a Club Atlético María Juana, por una nueva fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El entrenador anticipó un encuentro exigente, destacando el nivel del rival y la importancia de sumar en esta instancia del campeonato. Además, se refirió al trabajo que viene realizando el plantel durante la semana, enfocado en ajustar detalles y llegar de la mejor manera al compromiso.

Sportivo Roca buscará hacerse fuerte en esta fecha, en un torneo que se presenta competitivo y donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por los primeros puestos.

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