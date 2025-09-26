Pablo Farías recorrió el departamento Castellanos y visitó a los Bomberos Voluntarios de María Juana

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, llevó adelante este viernes una recorrida por distintas localidades del departamento Castellanos, donde mantuvo encuentros con instituciones y referentes locales.

En su paso por Colonia Margarita, visitó instituciones de la comunidad y luego se trasladó a María Juana, donde participó de un emotivo acto en el cuartel de Bomberos Voluntarios. Allí entregó una placa conmemorativa, en el marco de la reciente reforma constitucional que declaró de interés provincial el funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Posteriormente, Farías viajó a Zenón Pereyra para acompañar las fiestas patronales, sumando su apoyo a la comunidad en una jornada de celebración.

El actual diputado provincial, que encabeza la nómina de candidatos de Provincias Unidas junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, afirmó que desde el Congreso trabajará para “defender todo lo que sea bueno para la provincia de Santa Fe y para el país”. En ese sentido, subrayó que no puede ser que se elijan diputados nacionales que solo respondan a proyectos nacionales y no a los intereses de cada provincia.

Farías también destacó que el espacio Provincias Unidas “nace de un acuerdo de seis gobernadores de distintos partidos políticos con objetivos comunes” y aseguró que el proyecto busca poner las necesidades de cada provincia en el centro del debate legislativo.