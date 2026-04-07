Pablo Mora brindará clases de teatro en la Sociedad Italiana de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Pablo Mora, quien anunció que estará llegando a la localidad para dictar clases de teatro en la Sociedad Italiana de María Juana.

Durante la entrevista, Mora compartió su entusiasmo por esta nueva propuesta cultural, que busca generar un espacio de expresión, aprendizaje y creatividad para vecinos de todas las edades interesados en el mundo del teatro. La iniciativa se desarrollará en una de las instituciones más tradicionales de la localidad, sumando una nueva actividad artística a su agenda.

De esta manera, la Sociedad Italiana continúa ampliando su oferta cultural, apostando al desarrollo de propuestas que fomenten el arte y la participación comunitaria. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre días, horarios e inscripciones para quienes deseen sumarse a esta experiencia teatral.