Pádel: Cornalis y Poli campeonas en Santa Fe y clasificadas al Provincial

Del 12 al 15 de marzo se disputó la primera fecha del Torneo de Damas 4ª categoría, en modalidad libre, organizado por la Asociación de Pádel Argentino, en la ciudad de Santa Fe.

La dupla integrada por Sol Cornalis y Melisa Poli, representantes de María Juana, tuvo una destacada actuación y se consagró campeona de la fecha, luego de un gran recorrido a lo largo del certamen.

Las mariajuanenses lograron el título tras disputar cuatro partidos, mostrando solidez y buen nivel de juego en cada instancia, lo que les permitió quedarse con el premio mayor y además clasificar al Torneo Provincial de la Asociación.

Este importante logro marca un excelente comienzo de temporada para la dupla, que se posiciona como protagonista dentro de la categoría y continúa sumando experiencia y rodaje en competencias de alto nivel.

El circuito de la Asociación de Pádel Argentino reúne a jugadoras de distintos puntos del país y se desarrolla en formato de fechas, otorgando puntos para el ranking y plazas para instancias provinciales y regionales, lo que realza aún más la importancia del título conseguido.