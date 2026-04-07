Panorama energético: fallo por YPF, suba de combustibles y el impulso de Vaca Muerta

El sector energético argentino atraviesa un momento clave, marcado por definiciones judiciales internacionales, subas en los combustibles y un fuerte crecimiento de las exportaciones. En este contexto, YPF vuelve a ubicarse en el centro de la escena como actor estratégico del desarrollo nacional.

Uno de los hechos más relevantes se conoció este 3 de abril, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El fallo respaldó la postura sostenida por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, al considerar que se trató de una decisión soberana del Estado argentino avalada por el Congreso. La resolución elimina un importante riesgo financiero y fortalece el desarrollo de Vaca Muerta, que hoy concentra el 84% de las exportaciones energéticas y ya representa el 10% de las exportaciones totales del país.

En paralelo, el precio de los combustibles alcanzó niveles históricos. Factores internacionales, como conflictos geopolíticos y la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsaron el valor del petróleo, mientras que a nivel local la menor intervención estatal permitió trasladar ese impacto a los surtidores. En marzo de 2026, la nafta súper llegó a USD 1,43 por litro, un 52% por encima del promedio histórico, mientras que la premium y el gasoil también registraron subas significativas.

El posicionamiento internacional de Argentina también quedó reflejado en la última edición de CERA Week 2026, donde el país se presentó como un futuro proveedor energético global. Allí, el presidente de YPF, Horacio Marín, proyectó exportaciones por hasta USD 50.000 millones anuales hacia 2031, impulsadas por el desarrollo del petróleo, el gas y la infraestructura.

Este crecimiento ya se refleja en los números: entre enero de 2025 y febrero de 2026, las exportaciones energéticas alcanzaron los USD 12.663 millones. Obras clave como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y la reactivación del oleoducto trasandino fueron determinantes para este salto productivo, consolidando a Vaca Muerta como motor del sector.

Sin embargo, el sistema energético aún enfrenta desafíos. En el plano eléctrico, el principal cuello de botella se encuentra en el transporte de energía, con limitaciones para llevar la producción desde regiones como la Patagonia o el NOA hacia los centros de consumo. Además, persisten debates sobre tarifas, subsidios y financiamiento del sistema, así como sobre el desarrollo de la energía nuclear y las renovables.

A nivel regulatorio, el Gobierno avanzó con medidas como nuevas licitaciones para la importación de GNL, actualizaciones tarifarias, suspensión de impuestos a los combustibles y mayor uso de biocombustibles, en un intento por equilibrar costos y garantizar el abastecimiento.

En síntesis, la Argentina atraviesa una etapa de oportunidades y tensiones en materia energética. Mientras el país consolida su perfil exportador y gana protagonismo global, el desafío sigue siendo sostener políticas estables, invertir en infraestructura y garantizar que el crecimiento del sector se traduzca en desarrollo económico y social.

Fuente: CEPA