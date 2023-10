Pantallas y niños: Tiempo de uso y exposición recomendado

Entendemos por pantallas tanto televisores, como tabletas, móviles u ordenadores. En la actualidad, los niños están inmersos en un entorno digital muy distinto de aquel en el que la mayoría de los adultos nos criamos.

Los teléfonos móviles y tabletas digitales han supuesto un cambio radical en lo que cualquiera de nosotros podemos hacer independientemente del lugar en el que nos encontremos: localizar con exactitud una dirección, consultar cualquier información y escribir o llamar a cualquier persona conocida representan una ampliación exponencial de las posibilidades de acceso a la información y comunicación tradicionales.

Pero, como cualquier nueva herramienta, se debe entender los límites que separan el buen del mal uso. Y, aunque la respuesta es compleja, la ciencia señala que determinados factores como la edad del niño, el momento del día en que interacciona con las pantallas, el contenido que consume y el tiempo de uso son especialmente importantes.

Yanina Marrone es licenciada en Comunicación Social, profesora, orientadora familiar, e hizo una diplomatura en ciber seguridad, y dialogó con Punto Medio (Radio2) sobre uso responsable, inteligente y positivo de las pantallas por parte de los más pequeños.

La especialista expresó que: “es un tema que hoy preocupa a padres y madres, y por eso propongo pasar de un rol pasivo a uno más activo para generar alternativas”.

La propuesta de Marrone es “ni nada ni todo, un punto medio. Un equilibrio”. Y explicó que es usual pensar que “los chicos son nativos digitales”, cuando en realidad, afirmó: “Son nativos vinculares. No nacen digitalizados. Necesitan del otro ser humano para formarse”.

Lo más importante es que las pantallas no interfieran en la vida normal de los niños, el tiempo en familia, el ejercicio o las horas de sueño.

El tiempo de pantallas en niños son las siguientes:

0 – 2 años: Nada de pantallas

2 – 5 años: Entre media y una hora al día

7 – 12 años: una hora con un adulto delante. Nunca en horas de comidas

12 – 15 años: Una hora y media. Mucho cuidado con las redes sociales

+ de 16 años: Dos horas. Los dormitorios no deben tener pantallas

Y se recomienda, también, seguir ciertas indicaciones con respecto a los lugares y momentos en los que las pantallas no pueden estar, es muy importante crear rutinas desde pequeños, y que estas normas se verbalicen o estén visibles claramente para los niños de la familia. Por ejemplo, No usar móviles o pantallas una hora antes de ir a dormir, No usar móviles o tabletas a la hora de comer, mientras se hacen tareas escolares, se está en la escuela, se está cruzando la calle, en el automóvil (excepto en viajes largos), entre otras recomendaciones.