Parrilla “Los Nonos” celebra su 9º aniversario con una cena especial en Garibaldi

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Germán Barceló, propietario de Parrilla Los Nonos, quien invitó a toda la región a celebrar el 9º aniversario del tradicional local gastronómico este sábado 28 de noviembre.

Germán hizo un repaso por estos nueve años de trabajo, destacando que el mayor orgullo de la parrilla es haber logrado que la gente disfrute de comida casera, abundante y de excelente calidad, en un espacio único y familiar en la localidad de Garibaldi.

Para celebrar este nuevo año, Los Nonos prepararon un menú aniversario de cuatro pasos que incluye aperitivos, empanadas, un plato principal con costillar, pecho o vacío acompañado de ensaladas y papas fritas, y un cierre con torta aniversario y sidra. Además, la cena incluye bebida (vino, gaseosa, agua saborizada y cerveza).
Los valores son: $37.000 para mayores y $25.000 para menores, con cupos limitados.

Las reservas pueden realizarse al 3406 401847.

Desde la parrilla invitan a vecinos y visitantes a ser parte de una noche especial, celebrando casi una década de trabajo, esfuerzo y el cariño de toda la comunidad.

