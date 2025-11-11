Participación del equipo Newstar +60 en San Jerónimo Norte

Atlético

El pasado fin de semana, el equipo Newstar +60, en sus categorías mixto y femenino, representó al Club Atlético María Juana en una nueva jornada deportiva disputada en la localidad de San Jerónimo Norte.

Los jugadores y jugadoras del club compartieron la competencia con equipos de distintas localidades, en un clima de compañerismo, respeto y pasión por el deporte, disfrutando de una experiencia que combinó la actividad física, la amistad y el espíritu recreativo que caracteriza a esta categoría.

La participación del Newstar +60 volvió a poner de manifiesto el compromiso del grupo con el deporte y la vida activa, representando con orgullo los colores de María Juana en cada encuentro.

