Partidazo entre Santa Paula de Gálvez y Atlético María Juana por la final del Torneo Clausura

Santa Paula de Gálvez y Club Atlético María Juana se enfrentaron en el segundo encuentro por la gran final del Torneo Clausura de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino.

En un partido muy parejo y luchado, los “chupa”, que venían de ganar el primer encuentro (78 a 76), entraron enchufadísimos a la cancha y empezaron ganando 24 a 23 el primer cuarto y empatando en 14 el segundo. Luego del descanso los locales se hicieron más fuertes y ganaron el tercer cuarto 20 a 11 aprovechando la superioridad de juego. Pero el equipo auriazul no se quedó atrás y luchó hasta el final para poder revertirlo. Tal es así que se acercó en el marcador a pesar de un arbitraje que no estaba a la altura de una final, y el último cuarto Santa Paula lo ganó 27 a 26 poniendo el marcador final en 83 a 74.



De esta manera Santa Paula de Gálvez se quedó con el trofeo mayor, pero con garra y corazón Atlético María Juana demostró que fue un digno rival y que por ser un gran equipo llegó a la máxima instancia del campeonato.

Los “chupa” dejaron todo en la cancha y se vuelven con la frente muy en alto y con la medalla de sub campeón colgada.

Los máximos goleadores fueron Solai con 20 puntos, Avila 16 y Delucchi 13 para los locales. Por el lado de Atlético María Juana Facundo Pautasso convirtió 20 puntos, Angedeggen y Cornalis 9.



Relató el partido Natalia Poratti con comentarios de Victor Rinero e imágenes de Santa Paula Básquet (YouTube).