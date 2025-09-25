Patinadoras del Club Atlético Talleres viajarán a España para un intercambio deportivo

El Club Atlético Talleres celebra con orgullo el logro de sus patinadoras, quienes gracias a su destacado desempeño en las competencias de este año fueron seleccionadas para participar de un intercambio deportivo en España durante el mes de junio de 2026.

Será una experiencia única en la que las jóvenes deportistas tendrán la oportunidad de formar parte de una clínica de perfeccionamiento y de un torneo internacional, lo que les permitirá adquirir nuevos conocimientos, sumar experiencia y seguir creciendo en su disciplina.

Las representantes de la institución que viajarán son: Alma Barrale, Luna Giraudo, Leilen Moreyra, Morena Luques, Emilia Giraudo y Ludmila Savena.

Desde el club felicitan a las chicas por este gran paso en sus carreras deportivas y les desean el mayor de los éxitos en esta aventura internacional que no solo enriquecerá su formación, sino que también dejará en alto el nombre de la institución.