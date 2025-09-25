Patinadoras del Club Atlético Talleres viajarán a España para un intercambio deportivo

Lo ÚltimoTalleres

El Club Atlético Talleres celebra con orgullo el logro de sus patinadoras, quienes gracias a su destacado desempeño en las competencias de este año fueron seleccionadas para participar de un intercambio deportivo en España durante el mes de junio de 2026.

Será una experiencia única en la que las jóvenes deportistas tendrán la oportunidad de formar parte de una clínica de perfeccionamiento y de un torneo internacional, lo que les permitirá adquirir nuevos conocimientos, sumar experiencia y seguir creciendo en su disciplina.

Las representantes de la institución que viajarán son: Alma Barrale, Luna Giraudo, Leilen Moreyra, Morena Luques, Emilia Giraudo y Ludmila Savena.

Desde el club felicitan a las chicas por este gran paso en sus carreras deportivas y les desean el mayor de los éxitos en esta aventura internacional que no solo enriquecerá su formación, sino que también dejará en alto el nombre de la institución.

Te puede interesar

  • BALLET CLUB ATLETICO TALLERES

    Evelyn Groendyk , invitó a los que deseen sumarse al Ballet Folclórico del Club Atlético Talleres de María Juana.Escuchala con todos los detalles para este…

  • CLUBES: CLUB ATLÉTICO TALLERES

    El vice presidente del Club Atlético Talleres de María Juana charló en Show Deportivo sobre la actualidad de la institución.Escuchalo junto a Natalia Poratti en…

  • UN CLUB QUE CRECE

    En Comunicándonos dialogamos con Germán Barceló, Tesorero del Club Atlético Talleres de María Juana nos contó sobre el aporte que recibió la institución de la…

  • Histórica temporada para el Club Atlético Esmeralda

    Sin lugar a dudas, Atlético Esmeralda vivió un año soñado, logrando el ascenso a la Priemra A liguista por lo cual dialogamos con el presidente…

  • Competencia y experiencia para las patinadoras de Talleres

    El último fin de semana alumnas de Patín del club Atlético Talleres compitieron en la Liga Ucipar, en el Club Nueva Unión de Pérez, y…