Paz Casadevall se consagró campeona panamericana juvenil con tres récords

La atleta de San Jorge, Paz Casadevall, se consagró campeona del Campeonato Panamericano Juvenil 2026 de levantamiento de pesas y estableció tres récords panamericanos, en una nueva actuación destacada a nivel internacional.

Casadevall alcanzó un total de 219 kilogramos levantados, producto de sus marcas de 98 kg en arranque y 121 kg en envión, registros con los que superó las marcas anteriores de la categoría.

El certamen representa el segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, por lo que el resultado también significa un paso importante en el camino hacia la competencia continental.

La deportista sanjorgense estuvo nuevamente bajo la dirección de su entrenador, Román Gorosito, con quien continúa desarrollando su carrera deportiva y sumando logros en el levantamiento de pesas.

Con este título y los tres récords panamericanos, Paz Casadevall vuelve a dejar a San Jorge en lo más alto del deporte internacional.