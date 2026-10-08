Alumnos del CECLA realizaron mejoras eléctricas en el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con César Maldonado, director de la Escuela N.º 2040 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, quien contó el trabajo realizado por estudiantes del curso de Electricidad Domiciliaria de la Extensión Áulica CECLA María Juana.

Como parte de las prácticas previstas durante la formación, los alumnos llevaron adelante diferentes tareas de instalación y mantenimiento eléctrico en el establecimiento educativo, permitiéndoles aplicar en un espacio real los conocimientos adquiridos durante el curso.

Entre los trabajos realizados se destacó la instalación eléctrica y colocación de luminarias en la galería del complejo educativo. Además, los estudiantes realizaron el montaje de siete ventiladores en las aulas del nivel secundario, una mejora que permitirá optimizar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por alumnos y docentes.

Desde el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles expresaron su agradecimiento a todos los estudiantes que participaron de las tareas, destacando el compromiso y la dedicación demostrados durante las prácticas.

Como reconocimiento por el trabajo realizado, la institución les entregó alfajores elaborados por la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” Ltda., como una manera de agradecer y valorar el aporte realizado por los futuros electricistas.

La experiencia permitió así vincular la formación profesional con una necesidad concreta de la comunidad educativa, generando un beneficio para la institución y, al mismo tiempo, una instancia práctica de aprendizaje para los estudiantes del CECLA.