Proyectos, solidaridad y nuevos desafíos: la EESOPI 8143 destacó el trabajo de sus estudiantes

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con integrantes de la comunidad educativa de la EESOPI N.º 8143 José Manuel Estrada, quienes repasaron distintas actividades, proyectos y experiencias que tienen como protagonistas a los estudiantes de la institución.

La directora Georgina Lora contó una de las iniciativas que se llevó adelante recientemente y que tuvo como protagonistas a estudiantes y familias de la escuela. Se realizó una pintada solidaria, mediante la cual chicos y padres colaboraron con el reacondicionamiento de las aulas y realizaron un aporte concreto para mejorar los espacios donde diariamente se desarrollan las actividades educativas.

La propuesta permitió renovar distintos sectores de la institución y, al mismo tiempo, fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de las familias con la escuela.

Clasificación a la instancia nacional de Formando Emprendedores

Durante la entrevista también conversamos con Yanina Toselli, profesora de la EESOPI 8143, quien repasó diferentes proyectos en los que participan los estudiantes.

Uno de ellos es la participación en el certamen Formando Emprendedores, cuya instancia provincial se desarrolló en la ciudad de Esperanza y reunió a más de 50 equipos de distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

En esta competencia, el equipo integrado por estudiantes de 5.º año: Francisco Sanmartino, Ariana Franzen, Emilia De Lorenzi y Paulina Perassi, logró un importante resultado y obtuvo la clasificación a la instancia nacional, que se desarrollará en Paraná durante noviembre.

Durante la mañana también dialogamos con Francisco Sanmartino, quien explicó cómo trabajaron en el proyecto, cuáles fueron los desafíos que debieron afrontar y cómo fue la experiencia de participar junto a otros establecimientos educativos de la provincia.

La clasificación representa un nuevo desafío para los estudiantes de la EESOPI 8143, que ahora continuarán trabajando para representar a la institución en la instancia nacional.

Otro proyecto “Agromakers”

La escuela también participa de otras propuestas vinculadas con la formación y el desarrollo de proyectos. En este marco, conversamos con Ema Vega, quien contó la experiencia de su grupo en otro certamen desarrollado junto a Agromakers.

Estas iniciativas permiten que los estudiantes puedan trasladar contenidos del aula a situaciones prácticas, trabajar en equipo y desarrollar herramientas relacionadas con la elaboración de proyectos, el análisis y la toma de decisiones.

De esta manera, la EESOPI 8143 José Manuel Estrada continúa sumando experiencias que combinan aprendizaje, participación, creatividad y compromiso, tanto dentro de la institución como en competencias que reúnen a estudiantes de diferentes localidades de la provincia.