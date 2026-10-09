Chacras Pádel será sede de una nueva etapa de la Liga Penta Pádel Tour

Este fin de semana, Chacras Pádel recibirá la 8.ª etapa de la Liga Penta Pádel Tour, con competencias en las categorías 5.ª Damas y 3.ª Caballeros.

La actividad comenzará este viernes desde las 16 horas con el desarrollo de los partidos correspondientes a las zonas. La programación continuará el sábado a partir de las 14, mientras que el domingo se disputarán los play-offs, instancia en la que se definirán los campeones de cada categoría.

De esta manera, Chacras Pádel será escenario de un nuevo fin de semana de competencia, con la participación de jugadores y jugadoras que buscarán avanzar en el torneo y quedarse con el título de esta octava etapa.