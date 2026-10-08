Melisa Poli y Sol Cornalis representan a María Juana y a Santa Fe en el Nacional de Pádel de Mar del Plata

María Juana tendrá representación en uno de los principales encuentros nacionales de pádel para categorías Ladies y Veteranos. Melisa Poli y María Sol Cornalis viajarán a Mar del Plata para participar del Nacional de Ladies & Veteranos, organizado por la Federación Argentina de Pádel (FAP), que se disputará del 9 al 12 de octubre.

La dupla mariajuanense competirá en la categoría Ladies Tercera, dentro de la división +30, representando a la delegación de Santa Fe – AJUPA.

La propia plataforma oficial de la FAP confirma la inscripción de Poli y Cornalis como pareja de Santa Fe, con localidad María Juana, bajo el nombre de equipo AJUPA “B”. De esta manera, las dos jugadoras llevarán no solamente el nombre de María Juana, sino también la representación de la provincia de Santa Fe en esta instancia nacional.

El torneo reunirá durante cuatro jornadas a parejas de distintos puntos del país y contará con competencias para diferentes niveles y franjas etarias. En el segmento Ladies se disputarán las categorías Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, además de las divisiones Woman +40 y +50. En el caso de los caballeros, habrá categorías Juniors, Senior y Veteranos.

Una competencia nacional

El Nacional tendrá como escenario diferentes complejos de pádel de Mar del Plata, entre ellos San Remo, World Center Premium, 360, Nuevo Campo y La Masía Club de Pádel. La organización contempla un importante despliegue deportivo, con más de 700 participantes inscriptos en el evento general y cientos de encuentros programados.

En Ladies Tercera, categoría en la que competirán Melisa y Sol, la FAP registra ocho parejas inscriptas, provenientes de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires. La pareja de María Juana integra el grupo de representantes santafesinas junto a otra dupla de AJUPA.

La competencia se desarrollará bajo el sistema de zonas y posterior llave final, por lo que cada partido será importante para avanzar en el cuadro. La definición de Ladies Tercera está prevista para el lunes 12 de octubre, en el complejo San Remo.

Para Melisa Poli y Sol Cornalis será además una nueva experiencia dentro del circuito federado. Ambas ya han compartido competencias durante 2026 y aparecen registradas en distintos torneos oficiales de pádel, consolidando una dupla que ahora afrontará el desafío de medirse con parejas de diferentes regiones del país.

El antecedente más reciente en un torneo oficial de FAP las muestra participando en Damas 3ra de AJUPA Santa Fe, donde consiguieron avanzar a la instancia de cuartos de final.

Ahora el desafío será en Mar del Plata: dos jugadoras de María Juana, representando a Santa Fe, frente a las mejores parejas de la categoría en un torneo nacional.

Cuadros y resultados oficiales del Nacional de Ladies & Veteranos – FAP