Talleres pide colaboración a la comunidad tras nuevos robos y daños en el club

El Club Atlético Talleres de María Juana volvió a ser víctima de hechos delictivos que provocaron robos, roturas y daños en las instalaciones de la institución.

Ante esta situación, desde el club lanzaron una campaña de colaboración para poder afrontar los gastos de reparación y recuperar los elementos que fueron sustraídos.

“Nuevamente nuestra institución fue víctima de hechos delictivos, robos y roturas”, señalaron desde Talleres, destacando que los daños afectan a espacios que son sostenidos diariamente con el esfuerzo y el trabajo de socios, deportistas, familias y colaboradores.

Todo el dinero recaudado será destinado exclusivamente a reparar los daños ocasionados durante el robo y a reponer los elementos sustraídos.

Desde la institución remarcaron que cada aporte, independientemente del monto, permitirá recuperar parte de lo perdido y volver a poner en condiciones los espacios del club.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una donación mediante Evo, en la Secretaría del Club, utilizando el alias TALLERES.MJ.

“El Club es de todos y para poder reparar los daños y seguir adelante, necesitamos de tu colaboración”, expresaron desde Talleres, invitando a la comunidad a acompañar a la institución en este momento.

“Gracias por acompañarnos y ayudarnos a levantar nuevamente a nuestro querido Talleres”, concluyeron.