Penambí Berá se prepara para brillar en la Fiesta Provincial del Carnaval de Sastre 2026

En la mañana de la radio charlamos con Federico Caneva, uno de los músicos y directores de la Comparsa Penambí Berá, que este próximo fin de semana volverá a ser protagonista en la Fiesta Provincial del Carnaval de Sastre 2026, uno de los eventos culturales más esperados de la región.

Durante la entrevista, Federico repasó la historia de los carnavales y el crecimiento sostenido de Penambí Berá a lo largo de los años, destacando el trabajo, la pasión y el compromiso que hay detrás de cada edición. También contó cómo vienen desarrollándose los ensayos, con un intenso ritmo de preparación y una enorme expectativa que se vive tanto dentro de la comparsa como en toda la comunidad, generando una verdadera fiesta popular en la previa de cada carnaval.

Además, invitó especialmente a participar de la tradicional Bajada de Penambí, que se realizará el viernes 6 de febrero a las 22 horas. El recorrido, cargado de música, emoción y tradición, partirá desde la explanada del Liceo Municipal Olindo Strada y se dirigirá hasta el predio de los Carnavales en Plaza Independencia, marcando el inicio de un nuevo capítulo de color y alegría para Sastre y la región.